Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da
Mourinho'nun sol ayaklı stoper transferi talep etmesi sonrası, Mario Branco'nun Malili oyuncuyu izlediği ve hazırladığı raporu Portekizli teknik adama sunduğu ortaya çıktı. Yönetim transferde harekete geçmek için şimdi Mourinho'nun kararıı bekliyor. İşte o isim... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)
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Sportif Direktör Mario Branco ise tecrübeli teknik adama Braga'da top koşturan Sikou Niakate'yi sundu. Jose Mourinho'nun vereceği karara göre yönetim harekete geçecek.
12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Geçen sezon Braga'ya transfer olan 25 yaşındaki sol stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Bu sezon 18 maçta boy gösteren Niakate, 3 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.
Mali ve Fransa pasaportlarına sahip olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
Yıldız oyuncu, 12 kez Mali Milli Takım formasını giyerken 1 kez fileleri havalandırdı.
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