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Haberler Fenerbahçe Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Mourinho'nun sol ayaklı stoper transferi talep etmesi sonrası, Mario Branco'nun Malili oyuncuyu izlediği ve hazırladığı raporu Portekizli teknik adama sunduğu ortaya çıktı. Yönetim transferde harekete geçmek için şimdi Mourinho'nun kararıı bekliyor. İşte o isim... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir yandan Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

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Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Takvim'in haberine göre, gündeme son gelen isim ise Portekiz Ligi temsilcilerinden Braga'nın Malili stoperi Sikou Niakate oldu.

Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında hem sol stoper hem de sol bek oynayan bir oyuncu istedi.

Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Sportif Direktör Mario Branco ise tecrübeli teknik adama Braga'da top koşturan Sikou Niakate'yi sundu. Jose Mourinho'nun vereceği karara göre yönetim harekete geçecek.

Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçen sezon Braga'ya transfer olan 25 yaşındaki sol stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Mario Branco raporu sundu! Malili stoper için gözler Mourinho'da

Bu sezon 18 maçta boy gösteren Niakate, 3 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.

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