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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'dan defans hattı için sürpriz karar geldi. İşte sarı-lacivertlilerin, Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 10:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Trendyol Süper Lig'de mili aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada milli takımdan geç dönen oyuncuları kulübede bekletmesi bekleniyor.

İŞTE JOSE'NİN MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Livakovic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Osayi Samuel

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Samet Akaydin

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Alexander Djiku

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Kostic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Amrabat

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

İsmail Yüksek

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Tadic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Szymanski

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose'den Kayseri'de farklı sistem! İşte muhtemel 11

Saint-Maximin

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