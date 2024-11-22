Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'dan defans hattı için sürpriz karar geldi. İşte sarı-lacivertlilerin, Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
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Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada milli takımdan geç dönen oyuncuları kulübede bekletmesi bekleniyor.
Osayi Samuel
Samet Akaydin
Alexander Djiku
Kostic
Amrabat
İsmail Yüksek
Tadic
Szymanski
Saint-Maximin
En-Nesyri
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