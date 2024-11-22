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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri’yi Al-Nassr’a göndermesi halinde yerine Al Hilal’in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’i almak istediği vurgulandı. Transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

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Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Önceliği sol beke veren sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin ayrılması halinde de bir golcüyü kadrosuna katacak.

Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Bu konuyla ilgili Arap medyasından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al- Nassr'a satması halinde Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Suudi medyasından "hihi2. com"un haberinde bu konuyla ilgili, "Önümüzdeki kış transfer döneminde En-Nesyri'nin Al Nassr'a gelmesi halinde, Fenerbahçe Al-Hilal'in golcüsü Mitrovic ile sözleşme imzalamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Geçen sezon başında Fulham'dan Al Hilal'e 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta, 18 gol attı ve 2 de asist yaptı.

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