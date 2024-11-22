Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al- Nassr'a satması halinde Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Geçen sezon başında Fulham'dan Al Hilal'e 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta, 18 gol attı ve 2 de asist yaptı.