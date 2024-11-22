Fenerbahçe golcü bombasını patlatıyor! En-Nesyri'nin yerine Aleksandar Mitrovic
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri’yi Al-Nassr’a göndermesi halinde yerine Al Hilal’in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’i almak istediği vurgulandı. Transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Suudi basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al- Nassr'a satması halinde Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
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Suudi medyasından "hihi2. com"un haberinde bu konuyla ilgili, "Önümüzdeki kış transfer döneminde En-Nesyri'nin Al Nassr'a gelmesi halinde, Fenerbahçe Al-Hilal'in golcüsü Mitrovic ile sözleşme imzalamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon başında Fulham'dan Al Hilal'e 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta, 18 gol attı ve 2 de asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de iddialar arasında.
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