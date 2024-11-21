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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya tecrübeli bir yıldız gündeme geldi. Manchester United'da sözleşmesi sona erecek oyuncu için Jose Mourinho'nun takipte olduğu belirtildi. Sarı lacivertliler, dünya yıldızınının transferini bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen için Fenerbahçe'nin takipte olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

Jose Mourinho'nun da çok beğendiği Danimarkalı orta sahanın ocak ayında ManU'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

YENİ KULÜP
Manchester United'da yeni teknik direktör Ruben Amorim'in Christian Eriksen'i kadroda düşünmediği aktarıldı. Eriksen'in bu sebeple sezon sonunu beklemeden ocak ayında kendisine yeni bir kulüp arayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

Aynı zamanda sözleşmesi Haziran 2025'te biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşme şansı olan deneyimli yıldız için şu anda Fenerbahçe adının öne çıktığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

ASİST USTASI
Orta sahada çift yönlü oyunuyla beğeni toplayan Christian Eriksen özellikle asist konusundaki ustalığıyla dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 5 farklı kulüpte toplamda 176 asist yapan Danimarkalı futbolcu, bu özelliğiyle öne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

TOTTENHAM'DA ÇALIŞTILAR
Jose Mourinho ile Christian Eriksen, 2019- 2020 sezonunda Tottenham'da çalıştı. Eriksen, Mourinho idaresinde 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asist yaptı. Öte yandan Mourinho, Roma'ya geçtiğinde Danimarkalı yıldızı transfer etmek istemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho Eriksen'i listesine aldı!

KADIKÖY'DE GOLÜNÜ ATTI
Christian Eriksen, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta gol attı. Kadıköy'de 1-1 berabere biten maçta ManU'nun tek sayısını kaydeden Danimarkalı futbolcu, performansıyla da beğeni topladı.

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