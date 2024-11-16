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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Efe, Jose Mourinho'nun isteğiyle maçı yedek kulübesinden izledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 19:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti.

Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü.

Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki taraftar, müsabakayı yedek kulübesinde futbolcularla birlikte izledi. Maçın ardından Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.

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