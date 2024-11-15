TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ocak ayında Kadıköy'e yıldız isimler getirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasındaki futbolcu ise oldukça tanıdık bir isim. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Hücum hattına takviye planlayan sarı-lacivertli yönetimde ilk hedef Talisca.
Al Nassr'da başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldız, buna karşın Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.
30 yaşındaki 10 numara bu sezon Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla 17 resmi maçta 8 gol attı.
Özellikle Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 9 maçta fileleri 6 kez sarsarak şov yaptı.
Al Nassr ile anlaşması 2026'da sona erecek.
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