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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ocak ayında Kadıköy'e yıldız isimler getirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasındaki futbolcu ise oldukça tanıdık bir isim. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bombaları art arda patlatabilir. Hedefte dünya yıldızları var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Anderson Talisca listede bir numara.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Paulo Dybala ve Antoine Griezmann gibi önemli yıldızlar da heyecan oluşturuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Hücum hattına takviye planlayan sarı-lacivertli yönetimde ilk hedef Talisca.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Al Nassr'da başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldız, buna karşın Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

30 yaşındaki 10 numara bu sezon Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla 17 resmi maçta 8 gol attı.

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