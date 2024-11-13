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Haberler Fenerbahçe Medina’ya af çıktı

Medina’ya af çıktı

Fenerbahçe'ye gitmek istediği için Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılan ve Riestra, Lanus, Godoy Cruz ile Sarmiento Junin karşılaşmalarında görev yapamayan Cristian Medina'ya af çıktı. Transfer işleri tamamlanmayınca teknik direktör Fernando Gago'nun Medina'yla bir görüşme yaptığı ve onu yavaş yavaş kadroya almaya başlayacağı yazıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Medina’ya af çıktı
Fenerbahçe'ye gitmek istediği için Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılan ve Riestra, Lanus, Godoy Cruz ile Sarmiento Junin karşılaşmalarında görev yapamayan Cristian Medina'ya af çıktı. Transfer işleri tamamlanmayınca teknik direktör Fernando Gago'nun Medina'yla bir görüşme yaptığı ve onu yavaş yavaş kadroya almaya başlayacağı yazıldı.
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