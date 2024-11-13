FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu
Sezon başındaki Avusturya kampında bileti kesilen ancak yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Serdar Aziz, devre arasında gönderilecek. Tecrübeli stoperin de Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere veda edeceği belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 09:22
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Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho kadroda düşünmediği isimleri ve takviye yapılmasını istediği bölgeleri yönetime bildirdi.
Sezon başındaki Avusturya kampında bileti kesilen ancak yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Serdar Aziz, devre arasında gönderilecek.
KASIMPAŞA'YA GİDECEK!
Tecrübeli stoperin de Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere veda edeceği belirtildi.
Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek olan Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla 135 karşılaşmada görev aldı.
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