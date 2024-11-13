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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Sezon başındaki Avusturya kampında bileti kesilen ancak yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Serdar Aziz, devre arasında gönderilecek. Tecrübeli stoperin de Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere veda edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 09:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho kadroda düşünmediği isimleri ve takviye yapılmasını istediği bölgeleri yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de bununla birlikte sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak kulüp bulamayan Serdar Aziz konusunda da flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Sezon başındaki Avusturya kampında bileti kesilen ancak yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Serdar Aziz, devre arasında gönderilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

KASIMPAŞA'YA GİDECEK!

Tecrübeli stoperin de Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere veda edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek olan Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla 135 karşılaşmada görev aldı.

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