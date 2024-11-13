FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho kadroda düşünmedi! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

Sezon başındaki Avusturya kampında bileti kesilen ancak yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Serdar Aziz, devre arasında gönderilecek.

KASIMPAŞA'YA GİDECEK!



Tecrübeli stoperin de Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere veda edeceği belirtildi.



