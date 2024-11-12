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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları açıklandı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe 15 Kasım Cuma günü özel maçta Zenit ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 18:37
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Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada 15 Kasım Cuma günü Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu mücadelenin bilet fiyatları da şu şekilde:

Kale arkası tribünler: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacak)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın bilet satışının sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı, 2024-2025 sezonu kombinelerinin geçerli olmayacağı aktarıldı. Müsabakaya bilet satın alacak taraftarların Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması gerekiyor.

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