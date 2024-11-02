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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler şimdiden ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jose Mourinho'nun hücumdaki hız konusunda yıldız isim üzerinde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte Mourinho'nun hayallerini süsleyen ikili... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor...

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Gündemdeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Dün bu transfer için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. "asromalive.it"in "Dybala'nın yerine Arda Güler" başlığıyla verdiği haberde; İtalyan ekibinin Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler'i takıma kazandırmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Dybala'nın da Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Dybala- Nesyri ikilisinin Mourinho'nun istediği hızda bir hücum hattı oluşturabileceği de haberin detayında paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Dybala'nın adı; Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor. Arjantinli yıldızın sözleşmesi haziran ayında sona erecek

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