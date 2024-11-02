FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler şimdiden ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jose Mourinho'nun hücumdaki hız konusunda yıldız isim üzerinde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte Mourinho'nun hayallerini süsleyen ikili... FB SPOR HABERLERİ
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Gündemdeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala...
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Dybala'nın da Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.
Dybala- Nesyri ikilisinin Mourinho'nun istediği hızda bir hücum hattı oluşturabileceği de haberin detayında paylaşıldı.
Dybala'nın adı; Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor. Arjantinli yıldızın sözleşmesi haziran ayında sona erecek
Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
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