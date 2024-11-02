FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!

Gündemdeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala...

Dün bu transfer için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. "asromalive.it"in "Dybala'nın yerine Arda Güler" başlığıyla verdiği haberde; İtalyan ekibinin Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler'i takıma kazandırmak istediği vurgulandı.