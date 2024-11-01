Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçını izlemeye geldi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı.

Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.