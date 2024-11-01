  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçını izlemeye geldi!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 7. hafta maçında sahasında Partizan'ı konuk etti. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi takip etmek üzere Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaydı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 21:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçını izlemeye geldi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı.

Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.

REKLAM - TOD
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...
DİĞER
Atv dev kadro kurdu! ‘Can Borcu’ geliyor!
Hadsizliğe ve seviyesizliğe geçit yok! Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 1 milyonluk tazminat davası
Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi!
F.Bahçe'den ocak bombası! Camiayı ayağa kaldıracak transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Tottenham hazırlıkları G.Saray'da Tottenham hazırlıkları 20:21
F.Bahçe Beko - Partizan | CANLI F.Bahçe Beko - Partizan | CANLI 19:51
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 19:13
G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... 19:10
Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! 18:44
Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! 18:40
Daha Eski
F.Bahçe rahat kazandı! F.Bahçe rahat kazandı! 18:25
Ataman'a Panathinaikos'tan izin! Ataman'a Panathinaikos'tan izin! 18:08
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 18:07
Gaziantep FK - Göztepe | CANLI İZLE Gaziantep FK - Göztepe | CANLI İZLE 17:52
Beşiktaş'ta ceza alarmı! Beşiktaş'ta ceza alarmı! 17:51
Mourinho'nun cezasını açıklandı Mourinho'nun cezasını açıklandı 17:43