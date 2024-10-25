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Haberler Fenerbahçe

Jose’ye kırmızı kart

Mourinho, Osayi’ye yapılan penaltıya itirazı sonrasında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Jose’ye kırmızı kart
Fenerbahçe, karşılaşmanın 57'nci dakikasında Osayi'yle hızlı çıktı. Nijeryalı, önce Mazraoui'yi pazara gönderdi ardından da Ugarte'den topu kurtardı ancak Ugarte'nin darbesiyle de yerde kaldı. Fransız hakem Turpin, oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrasında yedek kulübemiz ayağa kalktı. Mourinho da dördüncü hakeme yüklendi. Turpin ise maçı durdurdu ve Jose Mourinho'yu kırmızı kartla oyundan attı. Yanlı bir karar veren Turpin, takdir haklarını da ManU'dan yana kullandı. Portekizli teknik adam, 7 Kasım'daki AZ Alkmaar maçında kulübede olmayacak.
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