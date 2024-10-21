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Haberler Fenerbahçe

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

17 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in sarı lacivertli kulüpten fesih bedeli olarak aldığı miktar ortaya çıktı. İşte İngiliz oyuncuyu vuran piyango... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 14:44
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Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

Fenerbahçe, Ryan Kent'le 17 Ekim Perşembe akşamı yolların ayrıldığını açıkladı.

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

2027'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuya fesih bedeli olarak verilen ücret ortaya çıktı.

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

Belirtilene göre Ryan Kent'e bu sezonki alacağının tamamı ve önümüzdeki iki yılda kazanacağı maaşın da yarısı verildi.

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

Senelik 2 milyon euro kazanan Kent'e fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon euro verildiği ileri sürüldü.

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

27 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 19 karşılaşmaya çıkmıştı.

Ryan Kent'e Fenerbahçe'den piyango! Fesih bedeli olarak...

İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 1 gol ve 2 asist katkısı sunmayı başarmıştı.

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