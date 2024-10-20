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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken kadrodaki isimlere sürpriz teklifler geliyor. Sarı lacivertlilerin sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 9 .haftada Samsunspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatmak istediği yıldız oyuncuya sürpriz talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'le İngiltere'den Crystal Palace ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri devam eden Nijeryalı futbolcu için Crystal Palace'ın resmi temaslara başlamak istediği kaydedildi.

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