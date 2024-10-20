FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca!
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken kadrodaki isimlere sürpriz teklifler geliyor. Sarı lacivertlilerin sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatmak istediği yıldız oyuncuya sürpriz talip çıktı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'le İngiltere'den Crystal Palace ilgileniyor.
Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri devam eden Nijeryalı futbolcu için Crystal Palace'ın resmi temaslara başlamak istediği kaydedildi.
Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace'ın Osayi Samuel ile ocak ayından itibaren temas kuracağı bildirildi.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı.
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