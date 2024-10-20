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Haberler Fenerbahçe

Allan Saint-Maximin: Gol attım ama mutlu değilim

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-laciverlilerde Allan Saint-Maximin dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 21:48
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Allan Saint-Maximin: Gol attım ama mutlu değilim

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-laciverlilerde Allan Saint-Maximin dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SAINT-MAXIMIN'İN AÇIKLAMALARI:

"Puan kaybında çok fazla sebep var, mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci golü de bulduk. İkinci yediğimiz gol, öyle bir gol ki... Atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim. Gol attım ama mutlu değilim."

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