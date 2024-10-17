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Haberler Fenerbahçe

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör Jose Mourinho'dan forvet hattı için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:57
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Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu sonlandırmak istiyor.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Kanarya bu nedenle sezon başında pek çok yıldızı kadrosuna dahil etti.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken transferlerden birisi de En-Nesyri olmuştu. Sevilla'dan büyük umutlarla gelen Faslı golcü Kanarya'da ise şimdiye kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı haline geldi.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmelerin ardından forvet hattı için teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş karar geldi.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Milliyet'in haberine göre teknik heyet, Dzeko'nun yer almadığı bir rotasyonda takımın ilerlemesinin zor olduğunun farkında. Bu nedenle Dzeko şans bulmayı sürdürecek.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

FORM TUTUNCA KRİTİK HALE GELECEK

Nesyri de form tutunca çok daha kritik hale gelecek. Bu yüzden birinci, ikinci golcü ayrımı tam olarak ortadan kalktı.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

İhtiyaca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre bu iki isim dönüşümlü olarak kullanılacak.

Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

ZAMAN ZAMAN ÇİFT FORVET

Dzeko ve Nesyri zaman zaman çift forvet olarak da görev yapacaklar. Yedek golcü olarak ise Cenk Tosun bu isimlere katkı verecek.

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