Forvette kim oynayacak? Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko ve En-Nesyri için flaş karar!

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu sonlandırmak istiyor.
Kanarya bu nedenle sezon başında pek çok yıldızı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken transferlerden birisi de En-Nesyri olmuştu. Sevilla'dan büyük umutlarla gelen Faslı golcü Kanarya'da ise şimdiye kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı haline geldi.
Sarı-lacivertlilerde bu gelişmelerin ardından forvet hattı için teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş karar geldi.
Milliyet'in haberine göre teknik heyet, Dzeko'nun yer almadığı bir rotasyonda takımın ilerlemesinin zor olduğunun farkında. Bu nedenle Dzeko şans bulmayı sürdürecek.
FORM TUTUNCA KRİTİK HALE GELECEK
Nesyri de form tutunca çok daha kritik hale gelecek. Bu yüzden birinci, ikinci golcü ayrımı tam olarak ortadan kalktı.
İhtiyaca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre bu iki isim dönüşümlü olarak kullanılacak.
ZAMAN ZAMAN ÇİFT FORVET
Dzeko ve Nesyri zaman zaman çift forvet olarak da görev yapacaklar. Yedek golcü olarak ise Cenk Tosun bu isimlere katkı verecek.