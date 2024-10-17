Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı olan 4 milyon Euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi.