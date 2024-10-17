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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Jose Mourinho'nun en büyük kozlarında olan Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe Sırp oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Bu sezon Fenerbahçe'de en istikrarlı performans gösteren isimlerin başında Dusan Tadic geliyor.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan Sırp yıldız 13 maçta 5 gol ve 6 asistle tam 11 gole direkt katkı vermeyi başardı.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Takvim'in haberine göre yönetim, müthiş profesyonelliği ve liderlik özellikleriyle de dikkatleri çeken Tadic'le masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı olan 4 milyon Euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?

Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılacağı ifade ediliyor.

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