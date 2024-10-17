Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sözleşme uzatılacak mı?
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Jose Mourinho'nun en büyük kozlarında olan Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe Sırp oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.
Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı olan 4 milyon Euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi.
Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılacağı ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertli formayla 2 sezonda 69 resmi maça çıkan Tadic 22 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
Tadic, Samsunspor ile oynanacak maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak.
DİĞER