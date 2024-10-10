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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Ocak ayı öncesi işi sıkı tutan Fenerbahçe, fırsat hamlelerini takip ediyor. Sarı lacivertliler, Manchester United'da şans bulamayan deneyimli stoper Victor Lindelöf'ü devre arasında ikna ederek renklerine bağlamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başta sportif direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer ara transfer önce hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Jose Mourinho'nun da talepleri doğrultusunda oyuncu profilleri izleniyor. Bu kapsamda Manchester United'dan 30 yaşındaki stoper Victor Lindelöf radarda tutuluyor. İsveçli futbolcunun son durumu yakından takip ediliyor, tüm detaylar inceleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Manchester United'da geri planda kalan ve bu sezon sadece 1 maçta 45 dakika süre alan Victor Lindelöf, sezon başında sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Ayrıca tecrübeli stoper bir ara ayrılması gündeme gelen Erik ten Hag'ın geleceğine göre hareket edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

ManU ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

MİLAN DA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yakın takibinde tuttuğu isimlerden olan Victor Lindelöf'ü İtalyan devi Milan da istiyor. Milan'ın futbol direktörü Zlatan Ibrahimovic, İsveçli stoperi kadroya katmayı hedefliyor. Vatandaşına Milan forması giydirmek isteyen Ibrahimvoc'in elini sıkı tuttuğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

45 DAKİKA OYNADI

Victor Lindelöf bu sezon Manchester United'da sadece 1 maçta oynadı. İsveçli stoper yalnızca Premier Lig'de 7. haftadaki Aston Villa müsabakasında 45 dakika süre alabildi. Sezon başında sakatlığı olan deneyimli savunmacı, 4 maç kaçırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

MOURİNHO'NUN ÖĞRENCİSİ

United'a 2017'de gelen Victor Lindelöf'ü transfer eden isim Jose Mourinho idi. O dönem ManU'da çalışan Mourinho, Benfica'dan 35 milyon euro karşılığında Lindelöf'ün transfer edilmesini sağlamıştı. İsveçli stoper, Portekizli teknik adamın idaresinde 45 resmi maça çıktı.

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