TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!

Ayrıca tecrübeli stoper bir ara ayrılması gündeme gelen Erik ten Hag'ın geleceğine göre hareket edecek.

ManU ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi.