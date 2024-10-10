TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan!
Ocak ayı öncesi işi sıkı tutan Fenerbahçe, fırsat hamlelerini takip ediyor. Sarı lacivertliler, Manchester United'da şans bulamayan deneyimli stoper Victor Lindelöf'ü devre arasında ikna ederek renklerine bağlamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Ayrıca tecrübeli stoper bir ara ayrılması gündeme gelen Erik ten Hag'ın geleceğine göre hareket edecek.
ManU ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi.
MİLAN DA İSTİYOR
Fenerbahçe'nin yakın takibinde tuttuğu isimlerden olan Victor Lindelöf'ü İtalyan devi Milan da istiyor. Milan'ın futbol direktörü Zlatan Ibrahimovic, İsveçli stoperi kadroya katmayı hedefliyor. Vatandaşına Milan forması giydirmek isteyen Ibrahimvoc'in elini sıkı tuttuğu ifade ediliyor.
45 DAKİKA OYNADI
Victor Lindelöf bu sezon Manchester United'da sadece 1 maçta oynadı. İsveçli stoper yalnızca Premier Lig'de 7. haftadaki Aston Villa müsabakasında 45 dakika süre alabildi. Sezon başında sakatlığı olan deneyimli savunmacı, 4 maç kaçırdı.
MOURİNHO'NUN ÖĞRENCİSİ
United'a 2017'de gelen Victor Lindelöf'ü transfer eden isim Jose Mourinho idi. O dönem ManU'da çalışan Mourinho, Benfica'dan 35 milyon euro karşılığında Lindelöf'ün transfer edilmesini sağlamıştı. İsveçli stoper, Portekizli teknik adamın idaresinde 45 resmi maça çıktı.
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