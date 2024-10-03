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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz dolduran İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Portekizli teknik adam milli futbolcuyla süre vermediği için sık sık eleştirilirken, İrfan Can'ın oynamama sebebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 13:49
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi almasına ve 99 puan toplamasına rağmen sezonu 102 puan toplayan Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

2023/24 sezonunda oynadığı futbolla taraftarını mest eden sarı-lacivertlilerde öne çıkan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci olmuştu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

2020/21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can, kendisinden beklenen patlamayı geçen sezon yaptı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 30 gole doğrudan katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Takımın vazgeçilmezleri arasına giren milli oyuncu, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi ve Allan Saint-Maximin'in transfer edilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ı oynatmadığı için sık sık Mourinho'yu eleştirirken, 29 yaşındaki yıldızın neden oynamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için İrfan Can Kahveci yerine Allan Saint-Maximin'i tercih ediyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcının geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız futbolcuya şans verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.

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