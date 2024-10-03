Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz dolduran İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Portekizli teknik adam milli futbolcuyla süre vermediği için sık sık eleştirilirken, İrfan Can'ın oynamama sebebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 30 gole doğrudan katkıda bulundu.
Takımın vazgeçilmezleri arasına giren milli oyuncu, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi ve Allan Saint-Maximin'in transfer edilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.
Sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ı oynatmadığı için sık sık Mourinho'yu eleştirirken, 29 yaşındaki yıldızın neden oynamadığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için İrfan Can Kahveci yerine Allan Saint-Maximin'i tercih ediyor.
Portekizli çalıştırıcının geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız futbolcuya şans verdiği belirtildi.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İrfan Can'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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