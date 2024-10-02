FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho Twente maçı öncesi konuştu: Hiç pişman değilim ama...

Twente - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE'NİN SÖZLERİ:

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz.

Her kulübün hedefleri vardır. Bir kulübe geldiğiniz zaman, o kulübün hayallerini sahiplenirsiniz. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ve Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak arasında benim için fark yok. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim. Tamamen yapmak istediklerime odaklıyım.

20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe de hırsları olan bir kulüp. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor.