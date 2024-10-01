Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı
Fenerbahçe, rekor bonservis bedeli ile (19.5 milyon Euro) kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'den henüz beklenilen katkıyı alamadı. Şimdiye kadar gösterdiği performansla taraftarların ve yönetimin yüzünü güldüremeyen Faslı yıldız, sarı lacivertli takımdaki o isimlerin gerisinde kaldı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Tecrübeli oyuncu ilk 10 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı.
ADEMİ 8 MAÇTA ONU GEÇTİ
Samatta, ilk 10 maçta 2 gol atarken asist üretememişti. Joao Pedro ise ilk 10 maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.
Islam Slimani, 3 gol atarken, Mergim Berisha 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi. Michael Frey ise ilk 10 maçlık süreçte 4 gol, 1 asiste imza attı.
Ali Koç döneminde transfer edilen Kemal Ademi ise Fenerbahçe'de 8 maça çıktı. 1 gol, 1 asist üretti ve Takvim'de yer alan habere göre 8 maçlık performansıyla bile En Nesyri'nin önüne geçti.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkarken 381 dakika sahada kaldı.
27 yaşındaki golcü, şimdiye kadar sadece Göztepe maçında fileleri havalandırabildi.
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