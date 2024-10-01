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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Fenerbahçe, rekor bonservis bedeli ile (19.5 milyon Euro) kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'den henüz beklenilen katkıyı alamadı. Şimdiye kadar gösterdiği performansla taraftarların ve yönetimin yüzünü güldüremeyen Faslı yıldız, sarı lacivertli takımdaki o isimlerin gerisinde kaldı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Faslı golcü En Nesyri eleştirilerin odağında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç döneminde transfer edilen santrforlar arasında en kötü başlangıcı yapan isim En Nesyri oldu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Faslı forvet, ilk 10 maçlar itibarıyla Koç döneminin en kötü skor katkısı veren ismi oldu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Tecrübeli oyuncu ilk 10 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

ADEMİ 8 MAÇTA ONU GEÇTİ

Samatta, ilk 10 maçta 2 gol atarken asist üretememişti. Joao Pedro ise ilk 10 maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Islam Slimani, 3 gol atarken, Mergim Berisha 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi. Michael Frey ise ilk 10 maçlık süreçte 4 gol, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Ali Koç döneminde transfer edilen Kemal Ademi ise Fenerbahçe'de 8 maça çıktı. 1 gol, 1 asist üretti ve Takvim'de yer alan habere göre 8 maçlık performansıyla bile En Nesyri'nin önüne geçti.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkarken 381 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'den kötü haber! O isimlerin gölgesinde kaldı

27 yaşındaki golcü, şimdiye kadar sadece Göztepe maçında fileleri havalandırabildi.

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