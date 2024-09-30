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Haberler Fenerbahçe

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Jose Mourinho'nun Dzeko'nun iptal edilen golündeki itirazı dünya gündemine oturdu. İşte dünya basınında Mourinho hakkında yazılanlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 10:42
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Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Sarı lacivertliler, rakibini Tadic ve Thalisson Kelven(kk) golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Mücadelenin 77. dakikasında Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Jose Mourinho'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen gole verdiği tepki büyük yankı uyandırdı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Mourinho, Dzeko'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen golünün görüntüsünü laptopundan açıp yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktığı için sarı kart gördü.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Maç sonu basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Dzeko'nun golü ofsayt değildi. Pozisyon temizdi!" ifadesini kullandı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Dünya basını, Jose Mourinho'nun bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bırakmasını manşetlerine taşıdı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

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Dailymail - 'Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu.'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Planet Football - 'Futboldaki son sarı kart cezasını icat etti' denildi.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Daily Record, Mourinho'nun tuhaf bir sarı kart gördüğü belirtilerek Portekizli çalıştırıcının yaptığı hareket sayfalarına taşıdı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

AS - 'Bir Mourinho şovu daha'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Sport 45, Mourinho'nun hareketinin büyük yankı uyandırdığını belirtti ve 'Mourinho'nun son gösterisi' ifadesini kullandı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Sky Sport, 'Jose Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde' başlığını kullandı.

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

La Gazzetta dello Sport - 'Dahi ve delilik'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Corriere dello Sport - 'Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Eurosport - 'Mourinho şovu Türkiye'de'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

A Bola - 'Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu'

Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'

Record ise 'İnanılmaz' Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi.

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