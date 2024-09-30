Dünya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yeni icadı...'
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Jose Mourinho'nun Dzeko'nun iptal edilen golündeki itirazı dünya gündemine oturdu. İşte dünya basınında Mourinho hakkında yazılanlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen gole verdiği tepki büyük yankı uyandırdı.
Mourinho, Dzeko'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen golünün görüntüsünü laptopundan açıp yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktığı için sarı kart gördü.
Maç sonu basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Dzeko'nun golü ofsayt değildi. Pozisyon temizdi!" ifadesini kullandı.
Dünya basını, Jose Mourinho'nun bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bırakmasını manşetlerine taşıdı.
İŞTE O HABERLER
Dailymail - 'Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu.'
Planet Football - 'Futboldaki son sarı kart cezasını icat etti' denildi.
Daily Record, Mourinho'nun tuhaf bir sarı kart gördüğü belirtilerek Portekizli çalıştırıcının yaptığı hareket sayfalarına taşıdı.
AS - 'Bir Mourinho şovu daha'
Sport 45, Mourinho'nun hareketinin büyük yankı uyandırdığını belirtti ve 'Mourinho'nun son gösterisi' ifadesini kullandı.
Sky Sport, 'Jose Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde' başlığını kullandı.
La Gazzetta dello Sport - 'Dahi ve delilik'
Corriere dello Sport - 'Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto'
Eurosport - 'Mourinho şovu Türkiye'de'
A Bola - 'Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu'
Record ise 'İnanılmaz' Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi.
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