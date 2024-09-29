ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. İki takımın da taraftarları hazırlıklara başladı. Bir yandan da muhtemel 11'ler ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanskİ, Tadic, Maximin, Dzeko

FRED YEDEK KULÜBESİNDE YER ALIYOR

Fenerbahçe'de Fred, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlıyor.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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