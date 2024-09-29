  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise araştırmalara başladı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. İki takımın da taraftarları hazırlıklara başladı. Bir yandan da muhtemel 11'ler ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanskİ, Tadic, Maximin, Dzeko

FRED YEDEK KULÜBESİNDE YER ALIYOR

Fenerbahçe'de Fred, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlıyor.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI
Şenol Güneş: Kazanmasak oyuncularımızın moralleri bitecekti!
DİĞER
Son dakika haberi: Nihat Kahveci'den yıldız isme olay sözler! "Bilet baksınlar, yollasınlar"
CANLI | İsrail Nasrallah'tan sonra Hizbullah üyesi Nabil Kaouk'u öldürdü | Hizbullah'tan misilleme | Şam ve Yemen'e hava saldırısı
Beşiktaş'ın Kayserispor kafilesi belli oldu!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Kazanmasak oyuncularımızın moralleri bitecekti! Şenol Güneş: Kazanmasak oyuncularımızın moralleri bitecekti! 18:49
Beşiktaş'ın Kayserispor kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Kayserispor kafilesi belli oldu! 18:44
Jose Mourinho'dan rotasyon açıklaması! Jose Mourinho'dan rotasyon açıklaması! 18:35
Ümraniye deplasmanda Sakarya'yı devirdi! Ümraniye deplasmanda Sakarya'yı devirdi! 18:18
Banza Fırtına'ya 3 puanı getirdi! Banza Fırtına'ya 3 puanı getirdi! 18:04
Eyüpspor evinde hata yapmadı! Eyüpspor evinde hata yapmadı! 18:02
Daha Eski
Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte ilk 11'ler Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte ilk 11'ler 18:02
Trabzon'da penaltı kararı! Trabzon'da penaltı kararı! 16:50
Fırtına'da şok sakatlık! Fırtına'da şok sakatlık! 16:37
Beşiktaş Kayserispor deplasmanına hazır! Beşiktaş Kayserispor deplasmanına hazır! 16:22
Etebo'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Etebo'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! 15:54
Şenol Güneş: Yeni başlangıç... Şenol Güneş: Yeni başlangıç... 15:28