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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan transfer ettiği ve henüz maça çıkmayan Filip Kostic'in ne zaman forma giyeceği merak konusu olmuştu. Sırp yıldızın hangi maçta sahaya çıkacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 15:46
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Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat hamleleriyle gündem olan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Filip Kostic oldu.

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sırp yıldızı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

UEFA Avrupa Ligi'nin oyuncu listesinin gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Filip Kostic, teknik ekibin kendisine verdiği özel programı harfiyen yerine getirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı bir an önce kapatmak isteyen Kostic, UEFA listesinde olmadığı için perşembe günkü mücadelede olmayacak.

Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA

Takvim'in haberine göre, Sırp yıldızın ilk sınavına Süper Lig'deki Antalyaspor maçında çıkması bekleniyor.

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