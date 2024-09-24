Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.

Özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat hamleleriyle gündem olan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Filip Kostic oldu.