Fenerbahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan transfer ettiği ve henüz maça çıkmayan Filip Kostic'in ne zaman forma giyeceği merak konusu olmuştu. Sırp yıldızın hangi maçta sahaya çıkacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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UEFA Avrupa Ligi'nin oyuncu listesinin gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Filip Kostic, teknik ekibin kendisine verdiği özel programı harfiyen yerine getirmeye devam ediyor.
Takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı bir an önce kapatmak isteyen Kostic, UEFA listesinde olmadığı için perşembe günkü mücadelede olmayacak.
ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA
Takvim'in haberine göre, Sırp yıldızın ilk sınavına Süper Lig'deki Antalyaspor maçında çıkması bekleniyor.
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