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Haberler Fenerbahçe

Aziz Yıldırım: Temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, temennisinin Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanması olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:11
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Aziz Yıldırım: Temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada hakkında çıkan ifadeleri yalanlayarak, "Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak sosyal medyada kendi ismi kullanılarak yazılanları yalanladı. Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerine yer verdi.

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