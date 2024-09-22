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Haberler Fenerbahçe

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray, Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve yoluna namağlup devam etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, dev derbiyi çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 10:24
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - TADIC VE DZEKO İKİLİSİYLE BAŞARILI OLUNMAZ

G.Saray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk tabi ki takımını başarıyla yönetti. Bu kadar oyuncu değiştirmişken, maç güvenli bir skor ile devam ederken Batshuayi'yi hiç düşünmeyişini çok yadırgadım.
F.Bahçe'nin bu kadar olumsuz bir saha içi performansı göstereceğini kimse tahmin etmiyordu. Ama unutmamak lazım ki bu tip zorlu maçlarda Tadic-Dzeko ikilisiyle oynarsanız, başarılı olmanız tesadüflere kalır.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Diğer oyunculara baktığımız zaman Szymanski bal yapmayan arıydı. Medyanın yüzde 95'inin olmazsa olması Fred son derece kötü oynadı. Eğer Maximin kişisel dribblinglerle sahne almasa F.Bahçe'nin karşı kaleyi zorlaması da hiç mümkün olmazdı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ferdi ve Osayi-Samuel hücumlara sürekli kuvvetli fulelerle destek veren iki bekti. İkisi birden olmayınca hücum gücü iyice arızaya uğradı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Tekrar En-Nesyri üzerinde duruyorum. Mourinho'nun çok istediği bu santrforu neden hazırlayamadığını anlayamıyorum. Hazır olmasa bile maça girdiği kısa sürede rakip kaleyi zorladı. Ama zihinsel olarak hazır olmadığından gol katkısı sağlayamadı.

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