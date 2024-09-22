Ömer Üründül Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - TADIC VE DZEKO İKİLİSİYLE BAŞARILI OLUNMAZ G.Saray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu.