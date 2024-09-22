Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbi sonrası Süper Lig'de 2024/25 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni sıralama...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray bu sonuçla 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte Euro Club Index'in 2024/25 sezonu sıralaması...
19- ADANA DEMİRSPOR: 24
18- HATAYSPOR: 32
17- BODRUM FK: 33
16- GAZİANTEP FK: 36
15- KAYSERİSPOR: 38
14- GÖZTEPE: 39
13- ÇAYKUR RİZESPOR: 41
12- ALANYASPOR: 41
11- SAMSUNSPOR: 44
10- ANTALYASPOR: 46
9- KONYASPOR: 47
8- EYÜPSPOR: 47
7- SİVASSPOR: 48
6- KASIMPAŞA: 48
5- TRABZONSPOR: 58
4- RAMS BAŞAKŞEHİR: 66
3- BEŞİKTAŞ: 78
2- FENERBAHÇE: 89
1- GALATASARAY: 91
DİĞER