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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbi sonrası Süper Lig'de 2024/25 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 13:13
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek Kadıköy'den zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara'dan gelirken, Kanarya'nın tek golünü penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Galatasaray bu sonuçla 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte Euro Club Index'in 2024/25 sezonu sıralaması...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

19- ADANA DEMİRSPOR: 24

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

18- HATAYSPOR: 32

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

17- BODRUM FK: 33

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

16- GAZİANTEP FK: 36

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

15- KAYSERİSPOR: 38

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

14- GÖZTEPE: 39

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

13- ÇAYKUR RİZESPOR: 41

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

12- ALANYASPOR: 41

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

11- SAMSUNSPOR: 44

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

10- ANTALYASPOR: 46

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

9- KONYASPOR: 47

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

8- EYÜPSPOR: 47

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

7- SİVASSPOR: 48

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

6- KASIMPAŞA: 48

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

5- TRABZONSPOR: 58

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim

4- RAMS BAŞAKŞEHİR: 66

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