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Haberler Fenerbahçe

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Okan Buruk'un öğrencileriyse deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

FENERBAHÇE

LIVAKOVIC

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

MERT

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

BECAO

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

ÇAĞLAR

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

OOSTERWOLDE

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

İSMAİL

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

FRED

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

AMRABAT (SZYMANSKI)

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

TADIC

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

MAXIMIN

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

DZEKO

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

GALATASARAY

MUSLERA

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

KAAN

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

SANCHEZ

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

ABDÜLKERİM

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

JAKOBS

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

TORREIRA

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

SARA

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

BARIŞ ALPER

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

SALLAI

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri

MERTENS

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