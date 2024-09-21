Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Okan Buruk'un öğrencileriyse deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
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MERT
BECAO
ÇAĞLAR
OOSTERWOLDE
İSMAİL
FRED
AMRABAT (SZYMANSKI)
TADIC
MAXIMIN
DZEKO
GALATASARAY
MUSLERA
KAAN
SANCHEZ
ABDÜLKERİM
JAKOBS
TORREIRA
SARA
BARIŞ ALPER
SALLAI
MERTENS
OSIMHEN
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