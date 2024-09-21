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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan derbide 2 değişiklik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk ederken, Jose Mourinho, son oynanan Kasımpaşa müsabakası 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 20:44
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Jose Mourinho'dan derbide 2 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexander Djiku, Rodrigo Becao'nun yerine görev alırken, Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko şans buldu.

EDIN DZEKO, FORMASINA KAVUŞTU

Süper Lig'de oynanan ilk 4 maçta sahaya 11'de çıkan, milli ara sonrası ise Kasımpaşa maçında yedek başlayan Edin Dzeko, Galatasaray derbisiyle birlikte formasına kavuştu. Dzeko, kaptanlık pazubandıyla sahadaki yerini aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK

Sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Osman Ertuğrul Çetin, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

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