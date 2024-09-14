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Haberler Fenerbahçe

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmamasının ardından kadro dışı bırakılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:07
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Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Kanarya, 2024 yaz transfer döneminde tam 8 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Fenerbahçe özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic transferleriyle dikkat çekti.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde en çok merak edilen konulardan biriyse sol bek transferi oldu.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Yönetim, sezon başında Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Ancak Mourinho'nun kadroda düşünmediği 23 yaşındaki futbolcu, sadece bir resmi maçta 9 dakika süre aldı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası bu bölge için Filip Kostic'i transfer eden sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biriyse Sergio Reguilon olmuştu.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Sarı-lacivertliler, Tottenham forması giyen İspanyol sol bekle ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

İngiliz basını, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

KADRO DIŞI BIRAKILIYOR

Give Me Sport, Fenerbahçe'nin transferini sonuçlandıramadığı Reguilon'un kadro dışı bırakacağını yazdı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Haberde; "Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etmeyen Reguilon'un geleceği belirsiz. Sezonun ilk yarısında kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sergio Reguilon, bu sezon takıma geri dönse de forma şansı bulamadı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

Jose Mourinho ile Sergio Reguilon, 2020/21 sezonunda Tottenham'da beraber çalışmıştı.

Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...

İspanyol futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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