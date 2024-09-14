Mourinho'nun gözdesine büyük şok! Fenerbahçe'ye transfer olmadığı için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmamasının ardından kadro dışı bırakılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic transferleriyle dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde en çok merak edilen konulardan biriyse sol bek transferi oldu.
Yönetim, sezon başında Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı.
Ancak Mourinho'nun kadroda düşünmediği 23 yaşındaki futbolcu, sadece bir resmi maçta 9 dakika süre aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası bu bölge için Filip Kostic'i transfer eden sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biriyse Sergio Reguilon olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Tottenham forması giyen İspanyol sol bekle ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
İngiliz basını, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
KADRO DIŞI BIRAKILIYOR
Give Me Sport, Fenerbahçe'nin transferini sonuçlandıramadığı Reguilon'un kadro dışı bırakacağını yazdı.
Haberde; "Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etmeyen Reguilon'un geleceği belirsiz. Sezonun ilk yarısında kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sergio Reguilon, bu sezon takıma geri dönse de forma şansı bulamadı.
Jose Mourinho ile Sergio Reguilon, 2020/21 sezonunda Tottenham'da beraber çalışmıştı.
İspanyol futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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