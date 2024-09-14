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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 09:39
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

OSAYI-SAMUEL'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi.

Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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