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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 14:45
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takımlarda yer alan futbolcular günü yenilenme idmanıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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