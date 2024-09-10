TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!
Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak bir zamanlar Liverpool'da gösterdiği performansla herkesi büyüleyen o yıldız stoperle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerilen 33 yaşındaki stoper için son karar teknik direktör Jose Mourinho'da olacak.
Sistem değiştirmesi beklenen Portekizli çalıştırıcının Matip'e sıcak bakacağı belirtildi.
Geçen sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren ve haziran ayında sahalara dönen Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarının da istendiği ve sağlık heyetinden gelecek yanıt sonrasında transfer için somut gelişmeler yaşanacağı belirtildi.
1.95 boyundaki Matip, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero da oynayabiliyor.
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