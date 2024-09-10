TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerilen 33 yaşındaki stoper için son karar teknik direktör Jose Mourinho'da olacak.

Geçen sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren ve haziran ayında sahalara dönen Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarının da istendiği ve sağlık heyetinden gelecek yanıt sonrasında transfer için somut gelişmeler yaşanacağı belirtildi.