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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak bir zamanlar Liverpool'da gösterdiği performansla herkesi büyüleyen o yıldız stoperle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Son olarak Filip Kostic'i ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de transfer 13 Eylül'e kadar devam edecek gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Fotomaç'ta yer alan habere göre son gündeme giren isim Liverpool'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Joel Matip.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerilen 33 yaşındaki stoper için son karar teknik direktör Jose Mourinho'da olacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Sistem değiştirmesi beklenen Portekizli çalıştırıcının Matip'e sıcak bakacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Liverpol efsanesine kanca!

Geçen sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren ve haziran ayında sahalara dönen Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarının da istendiği ve sağlık heyetinden gelecek yanıt sonrasında transfer için somut gelişmeler yaşanacağı belirtildi.

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