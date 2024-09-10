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Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Transferin son günlerinde gaza basan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Juventus'tan Filip Kostic'i kadrosuna katan Kanarya'dan, bir hamle daha gelmek üzere. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı lacivertliler, dünyaca ünlü o yıldıza birkaç saat içinde imza attırabilir. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:21 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:28
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Kubilay Açıkgün
Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Sarı lacivertliler transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Kanarya son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı"

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

"Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi" denildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Öte yandan sarı lacivertlilerin, Kostic sonrası bir transferi daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Fenerbahçe'nin bu flaş hamlesini ise İtalyan basını duyurdu.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Sarı lacivertlilerin bir süredir ilgilendiği Brezilyalı yıldızın transferini birkaç saat içinde bitirebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Ancak şu anda iki kulüp arasında resmi bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Fenerbahçe'nin, Anthony'nin maaşının bir kısmını ödeyerek başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için bastırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

İngiliz devinin ise sözleşmeye, şartlara bağlı olarak satın alma zorunluluğu maddesini koydurmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

24 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Manchester United'da 38 maça çıktı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Anthony bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Sambacı futbolcunun, Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'

Manchester United, Anthony için Ajax'a 2022 yılında 95 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

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