Fenerbahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir'
Transferin son günlerinde gaza basan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Juventus'tan Filip Kostic'i kadrosuna katan Kanarya'dan, bir hamle daha gelmek üzere. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı lacivertliler, dünyaca ünlü o yıldıza birkaç saat içinde imza attırabilir. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:21 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:28
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı"
"Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi" denildi.
Öte yandan sarı lacivertlilerin, Kostic sonrası bir transferi daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin bu flaş hamlesini ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertlilerin bir süredir ilgilendiği Brezilyalı yıldızın transferini birkaç saat içinde bitirebileceği kaydedildi.
Ancak şu anda iki kulüp arasında resmi bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Anthony'nin maaşının bir kısmını ödeyerek başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için bastırdığı ifade edildi.
İngiliz devinin ise sözleşmeye, şartlara bağlı olarak satın alma zorunluluğu maddesini koydurmak istediği vurgulandı.
24 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Manchester United'da 38 maça çıktı.
Anthony bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Sambacı futbolcunun, Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
Manchester United, Anthony için Ajax'a 2022 yılında 95 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
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