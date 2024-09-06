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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırdı ancak Ryan Kent'in inadına takıldı. İngiliz oyuncunun kulüpte kalma ısrarı sürüyor. Peki Ryan Kent'in bu ısrarının sebebi nedir? İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 09:44
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Portekizli teknik adamın düşünmediği isimlerden birisi de Ryan Kent ancak oyuncu ayrılmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

AYRILMAMA SEBEBİ

Kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen İngiliz oyuncu, maaşından dolayı Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?

Sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kent, senelik 2 milyon Euro alıyor.

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