TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! Neden ayrılmak istemiyor?
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırdı ancak Ryan Kent'in inadına takıldı. İngiliz oyuncunun kulüpte kalma ısrarı sürüyor. Peki Ryan Kent'in bu ısrarının sebebi nedir? İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
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Portekizli teknik adamın düşünmediği isimlerden birisi de Ryan Kent ancak oyuncu ayrılmak istemiyor.
AYRILMAMA SEBEBİ
Kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen İngiliz oyuncu, maaşından dolayı Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.
Sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kent, senelik 2 milyon Euro alıyor.
27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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