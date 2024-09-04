FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bazı isimlerin ayrılma ihtimalleri de artmaya devam ediyor. Jose Mourinho, ise sol bek Oosterwolde için kararını verdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Milli futbolcunun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi. Transfer edilirken ödenen bonservis ücreti sebebiyle eleştiri konusu olan Hollandalı futbolcu için, Katar'dan bir kulübün 20 milyon EURO'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Sarı- Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun bu kararını dikkate aldığı ve gelen astronomik teklifi değerlendirmeye almadığı kaydedildi.
Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayına kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 43 maçta görev alarak 2 gol kaydeden Oosterwolde, bu sezon ise 8 maçta 749 dakika süre aldı.
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