FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Milli futbolcunun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi. Transfer edilirken ödenen bonservis ücreti sebebiyle eleştiri konusu olan Hollandalı futbolcu için, Katar'dan bir kulübün 20 milyon EURO'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

