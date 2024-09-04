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FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bazı isimlerin ayrılma ihtimalleri de artmaya devam ediyor. Jose Mourinho, ise sol bek Oosterwolde için kararını verdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Kanarya'da transfer olacak futbolcular kadar, takımda kalacak isimler de büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra bir önemli futbolcusunu daha bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Milli futbolcunun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi. Transfer edilirken ödenen bonservis ücreti sebebiyle eleştiri konusu olan Hollandalı futbolcu için, Katar'dan bir kulübün 20 milyon EURO'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Ancak bu teklifin karşısına Mourinho engeli çıktı. Takvim'de yer alan haberde Portekizli teknik adam tecrübeli sol beki bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Sarı- Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun bu kararını dikkate aldığı ve gelen astronomik teklifi değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER: Mourinho'dan Oosterwolde'ye veto!

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayına kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 43 maçta görev alarak 2 gol kaydeden Oosterwolde, bu sezon ise 8 maçta 749 dakika süre aldı.

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