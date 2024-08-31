Amrabat hayırlı olsun

Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ta karar kılmış ve hem Faslı oyuncuyla hem de Fiorentina'yla görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 28 yaşındaki Faslı oyuncu, dün saat 16.00'da İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Amrabat, ardından sağlık kontrolleri için sponsor hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde sorun çıkmayınca sözleşme imzalandı

13 MİLYON EURO OPSİYON

Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, için 2 milyon euro kiralama bedeli Fiorentina'ya ödenecek. Faslı yıldızın satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro... 3 milyon euro da başarı bonus maddesi var. Fenerbahçe'yle 1+4 yıllık sözleşmeye imza atan Amrabat'a 4 milyon euronun üzerinde maaş ödenecek. 28 yaşındaki oyuncu, dün akşam oynanan Alanyaspor maçı öncesinde taraftarı selamladı ve ardından karşılaşmayı izledi.