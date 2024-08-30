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SON DAKİKA | Sofyan Amrabat Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe, 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 12:32 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 15:26
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SON DAKİKA | Sofyan Amrabat Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir uğraş verdiği Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, satın alma opsiyonlu olmak üzere Faslı orta sahayı kiralayacak. Diğer yandan 28 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiraladığı Faslı yıldız Sofyan Amrabat, bugün 15:30'da İstanbul'a gelecek.

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