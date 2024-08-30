SON DAKİKA | Sofyan Amrabat Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir uğraş verdiği Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, satın alma opsiyonlu olmak üzere Faslı orta sahayı kiralayacak. Diğer yandan 28 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiraladığı Faslı yıldız Sofyan Amrabat, bugün 15:30'da İstanbul'a gelecek.

AMRABAT FORMAYI GİYDİ!

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!