SON DAKİKA | Sofyan Amrabat Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir uğraş verdiği Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, satın alma opsiyonlu olmak üzere Faslı orta sahayı kiralayacak. Diğer yandan 28 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiraladığı Faslı yıldız Sofyan Amrabat, bugün 15:30'da İstanbul'a gelecek.
AMRABAT FORMAYI GİYDİ!
Amrabat'tan Çubuklu'yla büyük taraftara ilk selam 😎 pic.twitter.com/rjpdrsnpbV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun… pic.twitter.com/iRqPSCfkv4— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024