A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar bu maçtan mutlaka galibiyet ile ayrılmak isterken mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav.

Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım.

Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip.

Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız.