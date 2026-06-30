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Haberler Dünya Kupası Meksika-Ekvador maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Meksika-Ekvador maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı fırtınası sürerken, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Meksika, A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya'yı tek bir gol dahi yemeden devirerek 9 puanla lider çıkmayı başardı. Almanya'yı yenerek grubunu 3. sırada tamamlayan ve adını bu tura yazdıran Ekvador zorlu maçtan galip gelmek için sahaya çıkıyor. Kazananın son 16 turunda İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşeceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 04:51
Meksika-Ekvador maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Kazananın son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Meksika: Rangel, Sanchez, Vasquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia.

MEKSİKA-EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Meksika-Ekvador mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü hava koşulları nedeniule saat 05.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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