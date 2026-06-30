2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Kazananın son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Meksika: Rangel, Sanchez, Vasquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Jimenez.
Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia.
MEKSİKA-EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Meksika-Ekvador mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü hava koşulları nedeniule saat 05.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.