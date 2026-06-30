CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA Europe’a rekor ilgi ve rekor gelir

NBA Europe’a rekor ilgi ve rekor gelir

NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027’de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı. Bundan sonraki süreçte, 12 kalıcı takımın belirlenmesi için NBA ve FIBA kendi kurullarında teklifleri değerlendirecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 22:27
NBA Europe’a rekor ilgi ve rekor gelir

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum yaptığı açıklamada, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi kapsamında aldığımız kalıcı franchise teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler, projeye duyulan büyük ilgi ile oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu proje, Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişini sağlayacak. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında birçok mevcut basketbol ve futbol kulübünün de bulunduğu, açık şekilde öne çıkan adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim Kurulları ile birlikte çalışarak uzun vadeli anlaşmaları nihai hale getireceğiz" dedi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere ve yurt dışı basındaki yansımalara göre, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), Atina (Yunanistan) ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kalıcı franchise'ların tamamı için 500 milyon dolar ve 1 milyar dolar arasında değişen çok sayıda teklif alınırken, teklif verenler arasında 20'den fazla basketbol ve futbol takımı da bulunduğu ifade edildi.

Diğer yandan, NBA yetkililerinin, 'tarihte bir kez gelebilecek bir fırsat' olarak nitelendirdiği NBA Europe'un ekonomisine ve finansal modeline ilişkin de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre; projenin ilk 10 yılında NBA tarafından dağıtılacak toplam miktarın 10 milyar doları bulması; franchise sahibi olacak takımların üçüncü yılla birlikte finansal olarak 'başa baş' noktasına gelmesi bekleniyor.

NBA Europe'un en önemli özelliklerinden biri de yarı-açık lig formatı olacak. Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe'un ilk sezonunda 16 takımın yer alması bekleniyor. İlk planlamaya göre, bu takımların 12'si kalıcı franchise'lardan oluşacak; kalan 4 kontenjanın sahipleri ise liyakat esasına göre, FIBA bünyesindeki yerel liglerde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) sergilenen sportif performansa göre belirlenecek.

F.Bahçe'den ceza açıklaması!
Galatasaray ilk transferini bitiriyor!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan kaos tüccarlarına mesajı verdi: Her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Haaland attı Norveç turladı!
Kolo Toure'den Oulai yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ceza açıklaması! F.Bahçe'den ceza açıklaması! 21:31
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 20:30
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:29
Özkan Arseven'den Hidayet Türkoğlu'na ziyaret Özkan Arseven'den Hidayet Türkoğlu'na ziyaret 20:25
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 20:17
Antalyaspor, Veysel Sarı ile nikah tazeledi! Antalyaspor, Veysel Sarı ile nikah tazeledi! 20:11
Daha Eski
Rizespor Başkanı Saruhan, Özil ile bir araya geldi Rizespor Başkanı Saruhan, Özil ile bir araya geldi 20:09
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı! Anadolu Efes ayrılığı açıkladı! 20:07
Emre Mor deneme antrenmanına çıkacak! Emre Mor deneme antrenmanına çıkacak! 18:01
F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... 15:48
RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu 15:33
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... 15:31