CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mbappe'nin şov yaptığı maçta Fransa İsveç'i adeta sahadan sildi!

Mbappe'nin şov yaptığı maçta Fransa İsveç'i adeta sahadan sildi!

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 01:53 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 02:05
Mbappe'nin şov yaptığı maçta Fransa İsveç'i adeta sahadan sildi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 eşleşmesinde Fransa, İsveç'i 3-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransa'nın gollerini 45. ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DESCHAMPS'TAN MBAPPE'YE BÜYÜK SAYGI

Galatasaray ilk transferini bitiriyor!
F.Bahçe'den ceza açıklaması!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan kaos tüccarlarına mesajı verdi: Her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş transferi bitirmek üzere!
Haaland attı Norveç turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U17 Milliler grubunu lider tamamladı! U17 Milliler grubunu lider tamamladı! 01:18
Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Beşiktaş transferi bitirmek üzere! 00:04
Zagklis, TBF Kütüphanesi'ni ziyaret etti Zagklis, TBF Kütüphanesi'ni ziyaret etti 22:32
NBA Europe’a rekor ilgi ve rekor gelir NBA Europe’a rekor ilgi ve rekor gelir 22:27
Göktürk'ten F.Bahçe'nin aldığı cezaya dair açıklama! Göktürk'ten F.Bahçe'nin aldığı cezaya dair açıklama! 22:25
Lakers ayrılığı açıkladı! Lakers ayrılığı açıkladı! 22:21
Daha Eski
F.Bahçe'den ceza açıklaması! F.Bahçe'den ceza açıklaması! 21:31
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 20:30
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:29
Özkan Arseven'den Hidayet Türkoğlu'na ziyaret Özkan Arseven'den Hidayet Türkoğlu'na ziyaret 20:25
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 20:17
Antalyaspor, Veysel Sarı ile nikah tazeledi! Antalyaspor, Veysel Sarı ile nikah tazeledi! 20:11