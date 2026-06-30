2026 FIFA Dünya Kupası son 32 eşleşmesinde Fransa, İsveç'i 3-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransa'nın gollerini 45. ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

Fransa 3-0 İsveç | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Fransa golü korner organizasyonunda buldu! Mbappe'den önce çalım ardından müthiş bitiricilik! pic.twitter.com/OyNL7W7GMF — TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026

⚽ Olise ince gördü Barcola çok iyi bitirdi! Fransa çok rahat! pic.twitter.com/a2EDnTXN2R — TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026

⚽️ Mbappe atmaya Olise servis yapmaya devam ediyor! Olise çok büyük oynuyor! pic.twitter.com/RLQ7DuNY9Z — TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026

DESCHAMPS'TAN MBAPPE'YE BÜYÜK SAYGI