2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada F Grubu son maçında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Hollanda 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesi 3. dakikada Tunus milli takımından Skhiri'nin kendi ağlarına attığı gol sonucunda geldi. Bu golle Hollanda karşılaşmada 1-0'lık skorla öne geçti.
Ardından 7. dakikada Hollanda'dan Brobbey sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı bu skorla Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda 54. dakikada Tunus adına Mastouri ağları havalandırdı. Atılan bu golle skor 2-1'e geldi.
Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken van Hecke sahneye çıktı. Futbolcu takımının 3. golünü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Portakallar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin ardından Hollanda grubunu 7 puanla lider tamamladı. Tunus ise F Grubunu puansız sonuncu bitirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi. pic.twitter.com/hYG9EJwhHL— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
⚽️ Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/JhgSNgNoaV— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
⚽️ Tunus'ta bu kez Slimane topu kendi ağlarına gönderdi. Farkı yeniden ikiye çıktı! pic.twitter.com/G2PkbpkaUz— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026