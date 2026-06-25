2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada F Grubu son maçında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Hollanda 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesi 3. dakikada Tunus milli takımından Skhiri'nin kendi ağlarına attığı gol sonucunda geldi. Bu golle Hollanda karşılaşmada 1-0'lık skorla öne geçti.

Ardından 7. dakikada Hollanda'dan Brobbey sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu skorla Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 54. dakikada Tunus adına Mastouri ağları havalandırdı. Atılan bu golle skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken van Hecke sahneye çıktı. Futbolcu takımının 3. golünü kaydetti.

Tunus 1-3 Hollanda | MAÇTAN KARELER

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Portakallar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Hollanda grubunu 7 puanla lider tamamladı. Tunus ise F Grubunu puansız sonuncu bitirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi. pic.twitter.com/hYG9EJwhHL — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

⚽️ Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/JhgSNgNoaV — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026