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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Tunus'u mağlup eden Hollanda grubunu lider bitirdi!

Tunus'u mağlup eden Hollanda grubunu lider bitirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada F Grubu son hafta maçında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Hollanda 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Portakallar böylece lider bir şekilde son 32'ye yükseldiler. İşte mücadelenin detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 01:51 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 04:10
Tunus'u mağlup eden Hollanda grubunu lider bitirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada F Grubu son maçında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Hollanda 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesi 3. dakikada Tunus milli takımından Skhiri'nin kendi ağlarına attığı gol sonucunda geldi. Bu golle Hollanda karşılaşmada 1-0'lık skorla öne geçti.

Ardından 7. dakikada Hollanda'dan Brobbey sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu skorla Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 54. dakikada Tunus adına Mastouri ağları havalandırdı. Atılan bu golle skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken van Hecke sahneye çıktı. Futbolcu takımının 3. golünü kaydetti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Portakallar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Hollanda grubunu 7 puanla lider tamamladı. Tunus ise F Grubunu puansız sonuncu bitirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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