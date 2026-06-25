CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Abdullah Şahindere Gençlerbirliği'ne veda etti

Abdullah Şahindere Gençlerbirliği'ne veda etti

Savunma oyuncusu Abdullah Şahindere, altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübüne veda etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 19:29
Abdullah Şahindere Gençlerbirliği'ne veda etti

Abdullah Şahindere, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 12 yıl önce büyük hayallerle adım attığım Gençlerbirliği'nden bugün ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, kulüp personeline, taraftarlara ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 23 yaşındaki futbolcu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kulüp benim için sadece futbol oynadığım bir yer olmadı. Çocukluğumun, gençliğimin, hayallerimin ve karakterimin şekillendiği bir yuva oldu. Bu arma altında büyüdüm, öğrendim, düştüm, kalktım ve her geçen gün daha güçlü olmayı öğrendim. Bu 12 yıl boyunca şampiyonluk sevinçleri yaşadım, zor günler gördüm, küme düşmenin üzüntüsünü hissettim. Bazen mutluluktan, bazen hüzünden gözyaşı döktüm. Ama hangi şartta olursa olsun sahaya çıktığım her an bu formayı gururla taşıdım ve son düdüğe kadar mücadele ettim. Bugün yollarımız ayrılsa da Gençlerbirliği'nin kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Bu kulüp bana sadece futbolu değil; sadakati, mücadeleyi ve pes etmemeyi öğretti. Bir gün yollarımız yeniden kesişmese bile kalbimin bir köşesinde her zaman sen olacaksın. Bu forma için attığım her adım, verdiğim her mücadele ve yaşadığım her duygu hayatımın en değerli hatıraları olarak kalacak."

G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca!
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız isim kararını verdi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Polis Akademisi’nde mezuniyet heyecanı! Emniyet’e 13 bin 610 yeni nefer: 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde şok üstüne şok!
Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Strazel transferini açıkladı! Anadolu Efes Strazel transferini açıkladı! 19:34
TOFAŞ transferi açıkladı! TOFAŞ transferi açıkladı! 19:31
Abdullah Şahindere G.Birliği'ne veda etti Abdullah Şahindere G.Birliği'ne veda etti 19:29
Türk Telekom ayrılığı açıkladı! Türk Telekom ayrılığı açıkladı! 19:26
Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! 19:24
Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! 18:40
Daha Eski
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:27
Polonya-Türkiye voleybol maçı bilgileri Polonya-Türkiye voleybol maçı bilgileri 17:30
G.Saray'a transferde şok üstüne şok! G.Saray'a transferde şok üstüne şok! 17:20
Fenerbahçe Beko, 4 isimle yollarını ayırdı Fenerbahçe Beko, 4 isimle yollarını ayırdı 17:13
Galatasaray MCT Technic'te 3 oyuncuyla yollar ayrıldı Galatasaray MCT Technic'te 3 oyuncuyla yollar ayrıldı 17:03
Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! 16:39