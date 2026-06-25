2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız, son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar rakibini mağlup ederek turnuvaya moralli bir şekilde veda etmek istiyor. ABD grubunda Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı galibiyetler ile grubundan çıkmayı garantilemişti. ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Sofi Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-ABD MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Eren, Abdülkerim, Ozan, Barış, Oğuz

ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah

KARŞILAŞMAYI CEZAYİRLİ HAKEM YÖNETECEK!

Türkiye-ABD maçında Cezayirli hakem, Ghorbal görev alacak. Ghorbal'ın yardımcılıklarını Gourari ve Zerhouni yapacak. VAR'da Uruguaylı hakem Garcia görev alıyor. AVAR'da ise Mısırlı hakem Ashour bulunuyor.

ABD-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-ABD maçı TSİ 05.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI KARNESİ:

A Milli Takım, D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelmişti. Türkiye bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. A Milli Takımımız, turnuvadaki 2. maçında ise Paraguay'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye turnuvaya veda etti.

Milliler, son maçında turnuvanın ev sahibi takımlarından ABD ile kozlarını paylaşacak. Montella'nın öğrencileri rakibini yenerek moral bulmak istiyor.