2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada A Milli Takımımızın yer aldığı D Grubu 3. ve son maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geliyor. İki takım için bu mücadele hayati önem taşıyor. Paraguay ile Avustralya'nın mutlaka 3 puan için sahaya çıktığı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PARAGUAY-AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Cáceres, G. Gomez, Maidana, D. Gomez, Cubas, Ávalos, Galarza, Enciso

Avustralya: Beach, Circati, O'Neill, Behich, Souttar, Irvine, Herrington, Bos, Metcalfe, Irankunda, Volpato

PARAGUAY-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paraguay-Avustralya maçı TSİ 05.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.