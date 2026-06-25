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Haberler Dünya Kupası Paraguay-Avustralya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Paraguay-Avustralya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada D Grubu 3. ve son maçında Paraguay ile Avustralya kozlarını paylaşıyor. İki takım da mutlaka 3 puan alarak gruplardan çıkmayı hedefliyor. Paraguay-Avustralya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 04:51
Paraguay-Avustralya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada A Milli Takımımızın yer aldığı D Grubu 3. ve son maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geliyor. İki takım için bu mücadele hayati önem taşıyor. Paraguay ile Avustralya'nın mutlaka 3 puan için sahaya çıktığı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PARAGUAY-AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Cáceres, G. Gomez, Maidana, D. Gomez, Cubas, Ávalos, Galarza, Enciso

Avustralya: Beach, Circati, O'Neill, Behich, Souttar, Irvine, Herrington, Bos, Metcalfe, Irankunda, Volpato

PARAGUAY-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paraguay-Avustralya maçı TSİ 05.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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