SON DAKİKA | Sofyan Amrabat Fenerbahçe için geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile güçlendirdi.

Sarı lacivertliler İtalyan kulübüyle anlaşırken, Amrabat'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ZORUNLU OPSİYON VE KİRALIK

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca anlaşmada 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti. Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.