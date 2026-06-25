Tunus-Hollanda maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, grup aşamalarındaki son ve en kritik karşılaşmalarla zirve noktasına ulaştı. F Grubu'nda kaderi önceden çizilen Tunus ile liderlik hesabı yapan Portakallar (Hollanda), Arrowhead Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Yeni kural gereği ikili averaj sisteminin devreye girmesiyle birlikte gruptan çıkma umutları matematiksel olarak sona eren "Kartaca Kartalları" sivil gurur mücadelesi verirken; Japonya ile zirve yarışında olan Hollanda ise işini şansa bırakmak istemiyor. Tunus-Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TUNUS-HOLLANDA DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesindeki Tunus-Hollanda maçı 26 Haziran Cuma gününü (Perşembe gecesini) Cuma'ya bağlayan gece oynanıyor. Kansas City'deki dünyaca ünlü Arrowhead Stadyumu'nda (Kansas City Stadium) oynanan karşılaşmanın ilk düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 02.00'de çaldı. Aynı saatte grubun diğer maçı olan Japonya-İsveç karşılaşması da eş zamanlı olarak oynanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Tunus: Dahmen, Valery, Khedira, Talbi, Ben Hmida, Abdi, Skhiri, Mejbri, Gharbi, Mastouri, Slimane.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey.

TUNUS-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Dünya Kupası turnuvasının Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu karşılaşmayı da ekran başındaki futbolseverlerle buluşturuyor. Tunus-Hollanda mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitesiyle naklen yayınlanıyor.

TUNUS-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE! TRT SPOR İZLEME EKRANI

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edemeyecek olanlar veya bilgisayar, tablet, telefon üzerinden donmadan izlemek isteyen futbol tutkunları, TRT Spor'un resmi web sitesi ve dijital platformu tabii üzerinden yayına şifresiz erişebilirler.

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F GRUBU'NDA SON DURUM VE İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Grup maçlarına oldukça iddialı başlayan Hollanda, ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalırken ikinci maçında İsveç'i 5-1'lik net skorla geçerek 4 puana ulaştı. Brian Brobbey, Cody Gakpo ve Crysencio Summerville gibi yıldızlarıyla parlayan Portakallar, Japonya ile hem puan hem de gol averajında tamamen eşit durumda bulunuyor. Bu nedenle Hollanda, Tunus karşısında sadece kazanmayı değil, farklı kazanarak grubu lider tamamlamayı hedefliyor.

Buna karşın Tunus ise turnuvada tam bir hayal kırıklığı yaşadı. İlk maçında İsveç'e 5-1, ikinci maçında ise Japonya'ya 4-0 mağup olan Afrika ekibinin turnuvadaki tek golünü Omar Rekik kaydetti. Matematiksel olarak elenmesi kesinleşen Tunus, bu gece güçlü rakibinden puan alarak turnuvaya başı dik bir şekilde veda etmek istiyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi. pic.twitter.com/hYG9EJwhHL — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026