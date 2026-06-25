Japonya-İsveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda düğümü çözecek olan eşleşmede heyecan zirve noktaya ulaştı. Turnuva boyunca kısa pas kalitesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve yüksek taktik disipliniyle taraftarlarına güven veren 4 puanlı Japonya, sahaya beraberlik avantajıyla çıksa da galibiyet serisini sürdürerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise fizik gücü, takım savunması ve turnuva tecrübesiyle dikkat çeken 3 puanlı İsveç, güçlü rakibini devirerek gruptan çıkma biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Japonya-İsveç maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Japonya-İsveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Japonya-İsveç mücadelesi 26 Haziran Cuma günü oynanıyor.

Japonya-İsveç MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.00'de çaldı.

Japonya-İsveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya-İsveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Japonya-İsveç MAÇI 11'LER

Japonya: Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda

İsveç: Zetterstrom, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Ayari, Stroud, Elanga, Gyokeres, Isak