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Haberler Dünya Kupası Japonya-İsveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Japonya-İsveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir randevu sahne alıyor. Turnuvadaki ilk iki maçında sergilediği disiplinli oyunla 4 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Asya temsilcisi Japonya, ilk maçını kazanıp ikinci maçında yara alan 3 puanlı inatçı İskandinav temsilcisi İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Japonya-İsveç maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 01:51
Japonya-İsveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda düğümü çözecek olan eşleşmede heyecan zirve noktaya ulaştı. Turnuva boyunca kısa pas kalitesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve yüksek taktik disipliniyle taraftarlarına güven veren 4 puanlı Japonya, sahaya beraberlik avantajıyla çıksa da galibiyet serisini sürdürerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise fizik gücü, takım savunması ve turnuva tecrübesiyle dikkat çeken 3 puanlı İsveç, güçlü rakibini devirerek gruptan çıkma biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Japonya-İsveç maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Japonya-İsveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Japonya-İsveç mücadelesi 26 Haziran Cuma günü oynanıyor.

Japonya-İsveç MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.00'de çaldı.

Japonya-İsveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya-İsveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Japonya-İsveç MAÇI 11'LER

Japonya: Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda

İsveç: Zetterstrom, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Ayari, Stroud, Elanga, Gyokeres, Isak

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