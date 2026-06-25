2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Nilson Angulo ve 77'nci dakikada Gonzalo Plata kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 2'nci dakikada Leroy Sane'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Ekvador, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi ve 'En iyi 3'üncü' kontenjanından son 32 turuna yükseldi. Almanya ise 6 puanda kaldı ancak üst tura yükseldi.

Galatasaray'da Leroy Sane maça ilk 11'de başladı ve Almanya'nın tek golünü kaydetti. Sane, 90 dakika sahada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Almanya golle başladı! Leroy Sane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/lLHJhZZnTM — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

⚽ Ekvador'un cevabı gecikmedi! Nilson Angulo ceza sahasına girmeden vurdu ve Neuer'i avladı! pic.twitter.com/JIi5DnfkNm — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026