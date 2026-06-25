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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Ekvador Almanya'yı mağlup ederek son 32 biletini kaptı!

Ekvador Almanya'yı mağlup ederek son 32 biletini kaptı!

Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Almanya'yı 2-1 mağlup etti ve üst tur biletini kaptı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 00:58 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 01:10
Ekvador Almanya'yı mağlup ederek son 32 biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Nilson Angulo ve 77'nci dakikada Gonzalo Plata kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 2'nci dakikada Leroy Sane'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Ekvador, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi ve 'En iyi 3'üncü' kontenjanından son 32 turuna yükseldi. Almanya ise 6 puanda kaldı ancak üst tura yükseldi.

Galatasaray'da Leroy Sane maça ilk 11'de başladı ve Almanya'nın tek golünü kaydetti. Sane, 90 dakika sahada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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